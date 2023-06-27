北京：相信俄能維護國家穩定
【本報綜合報道】中國外交部昨日繼續回應俄羅斯僱傭兵瓦格納集團兵變事件，表示這是俄羅斯的內政，中方支持也相信俄方能夠維護國家穩定，實現發展繁榮。對於俄羅斯副外長魯登科事後訪問中國，中方指中俄各層級保持着密切良好的溝通。
扎波羅熱核電廠危險
中國外交部發言人毛寧強調，中國是俄羅斯的友好鄰邦和新時代全面戰略協作夥伴。被問及烏克蘭指控俄羅斯在扎波羅熱核電廠6個發電機組中的4個，附近安放爆炸裝置，目的是對烏方造成輻射污染及阻止反攻，她強調中方重視烏克蘭核設施的安全安保問題，這也是烏克蘭危機一個方面，其解決最終取決於烏克蘭危機的政治解決前景。中方將致力於勸和促談，為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。
中國官媒周日就瓦格納集團兵變一事發表熱點問答文章，指事件得以一天內緩和，關鍵是俄總統普京上周六發表的電視講話，當地輿論普遍認為普京對事件的定性，顯示他為維護國家團結的堅定決心，極大震撼叛亂參與者，動搖參與者意志；文章又引述俄羅斯政治評論員，指該國「內部分歧無法動搖俄羅斯國家根基」。
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