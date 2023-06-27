北京：相信俄能維護國家穩定

扎波羅熱核電廠危險

中國外交部發言人毛寧強調，中國是俄羅斯的友好鄰邦和新時代全面戰略協作夥伴。被問及烏克蘭指控俄羅斯在扎波羅熱核電廠6個發電機組中的4個，附近安放爆炸裝置，目的是對烏方造成輻射污染及阻止反攻，她強調中方重視烏克蘭核設施的安全安保問題，這也是烏克蘭危機一個方面，其解決最終取決於烏克蘭危機的政治解決前景。中方將致力於勸和促談，為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。