布林肯稱不知道誰掌俄軍

馬克龍

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團武裝叛亂暫時告一段落，但外界持續關心當地局勢發展。美國國務卿布林肯在周日播出的訪問承認，美方目前未能夠確實掌握俄軍的負責人身份，又指現時太早斷定今次事件的結局將是甚麼。俄羅斯傳媒指，美國駐俄大使館曾經就瓦格納集團事件涉及的安全問題，接觸俄羅斯外交部。

被問及美國是否準備好應對俄羅斯進一步內亂，甚至是俄羅斯總統普京並不掌權的情況時，布林肯直言「還未看到最後一幕」，僅強調美方非常密切及小心觀看形勢發展。他指瓦格納集團領袖普里高津曾經提到，烏克蘭或北約不對俄羅斯構成威脅，與普京過去一直主張的說法有出入，形容這是對普京權力的直接挑戰；今次事件反映俄羅斯內部分裂，但美方無法猜測或知道之後的發展。

外界同時關心規模是全球最大的俄羅斯核武庫安全，布林肯重申美國一直為俄羅斯每個突發情況做好準備，現時未見到俄羅斯核態勢有任何變化，美國核態勢亦沒有改變。被問及現時是否知道俄軍實際負責人時，他直言「我們未來數天或數周將得到答案」，又拒絕猜測俄羅斯爆發內戰的可能性，只強調美國目前需要確保烏克蘭得到自我防衞，以及奪回被俄羅斯佔據領土所需要的武器。

馬克龍：俄領導層分裂 法國總統馬克龍周日表示，瓦格納集團兵變揭露俄羅斯領導階層內部出現分裂，以及俄羅斯軍方和輔助部隊都很脆弱；又指情勢還在演變，他一直注意相關事件，並認為應該對這些發展提高警覺，同時證明有充分理由支援烏克蘭反抗俄羅斯入侵。