傳針對普里高津刑事指控 未撤銷

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津上周六宣布，停止部隊進軍首都莫斯科並同意前往白羅斯，換取當局撤銷武裝叛亂的刑事立案。惟俄羅斯傳媒周一引述聯邦總檢察長辦公室消息指，針對普里高津的刑事案件尚未結案；英國傳媒指他決定「班師回朝」，全因俄羅斯情報部門威脅僱傭兵領導層家人的安全。

普里高津上周五宣布對俄羅斯國防部發起「正義遊行」後，聯邦安全局同日以組織武裝叛亂提出刑事起訴，一旦罪成可以判處12年至20年有期徒刑。當普里高津翌日同意停止行動後，克里姆林宮宣布終止對他的刑事立案。惟俄羅斯傳媒周一引述官員報道，聯邦安全局及聯邦總檢察長辦公室未有結案及撤銷控罪；此外，未有迹象顯示普里高津已經抵達白羅斯，最後一次現身是上周六在俄羅斯南部羅斯托夫州。

英國傳媒周一引述英國安全消息報道，俄羅斯情報部門曾經威脅傷害瓦格納集團領導層的家人；又指評估認為僱傭兵總兵力只有8,000人，而非普里高津宣稱25,000人，並且他們任何奪取莫斯科的企圖都注定失敗收場。此外，俄羅斯總統普京如今將試圖把僱傭兵整合至軍隊中，同時除去僱傭兵的領導層，意味瓦解瓦格納集團。

兵變期間 試圖聯絡普京不果 拉脫維亞傳媒引述消息指，普里高津宣布正義長征後，曾經試圖尋求與普京通話但不獲理會，因而意識到自己的所為越線。克里姆林宮亦注意到普里高津的變化，不想發生血腥衝突，所以再派聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫等多名官員與他談判。

消息續指，白羅斯總統盧卡申科與普京溝通後主導談判，一方面普里高津有可靠的第三方提供下台階挽回面子，盧卡申科亦明白當中好處。普里高津前往白羅斯等於被俄方驅逐出境，不獲普京原諒，他的新站位待定，但影響力和資源將不復從前。