兵變過後 俄防長露面 視察前線 打破撤職傳言

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團上周六發動武裝叛亂，事件主角之一的國防部長紹伊古，其動向備受外界關注。國防部周一發布一段沒有公開拍攝日期的影片，顯示紹伊古在對烏克蘭的特別軍事行動進行區，視察西部軍隊的前進指揮所。分析指這顯示他仍然掌控軍隊，不但無意辭職，而且繼續獲得總統普京的支持。

俄羅斯國防部發布消息，表示紹伊古在指揮所聽取西部軍隊集團司令有關當前情況、敵人行動性質、俄軍在主要戰術方向執行戰鬥任務的報告，之後與西部軍隊集團首長舉行會議。會上指出在發現和擊毀敵人軍事技術裝備及人員集結地的高效性，他要求繼續積極偵察，以發現並遏制敵人的相關計劃。此外，國防部指紹伊古特別提請注意組織對參與特別軍事行動部隊的全面保障，並建立人員安全部署的條件。

不過，影片沒有說明何時及何地拍攝，有俄羅斯知名軍事博主聲稱，紹伊古在瓦格納集團兵變前，曾經到訪南部接壤烏克蘭的別爾哥羅德州，因此國防部發布的影片很可能與此行程有關。分析認為，無論這段影片是在僱傭兵叛變前或叛變後拍攝，官方此時發布紹伊古的消息及畫面，旨在回應外界有關他被拘禁甚至撤職的傳聞。

瓦格納集團領袖普里高津發動兵變時，把矛頭指向作戰不力的紹伊古及總參謀長格拉西莫夫，外界普遍認為普里高津「被流放」到白羅斯後，另外兩位當事人可能「出事」。紹伊古是在任時間最長的俄羅斯國防部長，2012年開始擔任該職。英國傳媒引述知情人士指，隨着普里高津流亡，紹伊古的地位將進一步加強，普京看不到理由把這名忠誠的親信革職，「紹伊古是唯一贏家，他將永遠成為防長」。

倘紹伊古下台 圖拉州州長或接任 雖然克里姆林宮表明，人事變動是普京的專屬權力，不可能成為任何協議的一部分，但有英國傳媒指一旦紹伊古被撤職，最有可能接任國防部長的人選將是圖拉州州長杜寧（Alexei Dyumin）；他曾經負責普京的貼身保安以及擔任紹伊古的副手。

克宮未決定會否取締瓦格納集團 俄羅斯國家反恐委員會表示，首都莫斯科與莫斯科州解除因叛亂而實施的反恐行動法律制度，當地目前局勢穩定，沃羅涅日州亦解除反恐行動狀態。總理米舒斯京表示，社會必須團結在普京周圍，指有人企圖破壞俄羅斯內部局勢的穩定。國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫認為，當局對是否取締瓦格納集團未有任何定案，但若解除僱傭兵的武裝並取締他們，等同向北約和烏克蘭送上大禮，因此沒必要這樣做。本報綜合報道

瓦格納集團部隊在俄羅斯發動武裝叛亂。 杜寧 烏克蘭士兵繼續在東部前線作戰。（Getty Images圖片） 俄羅斯國防部長紹伊古近期動向 格拉西莫夫