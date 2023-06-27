處方兒童900元感冒藥 藥房受查

【本報綜合報道】上海市有家長在網上發布影片，稱孩子因感冒到一間藥房購買感冒藥，藥房開出價值824.8元人民幣（約900港元）的藥。涉事藥房上周六回應指正與當事人溝通。浦東新區市場監督管理局合慶市場監督管理所周日表示，會派人核實該藥房所開藥品分量是否合理等問題。

網上流傳理論片段

網上流傳畫面顯示，一名女子與藥房工作人員理論，「一個感冒，給我配這麼多藥，我到醫院去都沒這麼多藥」。發片的網民表示，女兒因為咳嗽、有痰，於是拿父母的社保卡去買藥。藥房給其配了3種、共14盒藥，卻沒說價錢。當女兒付款時得知價錢大吃一驚，但店員早已告知不能退。後來女兒打電話給父母，家長便直接到藥房理論並拍下影片。不少網民看後也認為普通感冒配藥這收費確實不合適。