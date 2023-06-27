端午假期 錄近400萬人次出入境

【本報綜合報道】國家移民管理局周日通報，今年3日端午小長假期間，內地邊檢機關合共查驗出入境人員396.3萬人次，日均132.1萬人次，較去年增長約2.3倍，恢復至2019年的64.6%。其中，入境204.8萬人次，出境191.5萬人次；內地居民出入境196.7萬人次，港澳台居民167.3萬人次，外國人32.3萬人次。查驗出入境交通運輸工具17.6萬架（艘、列、輛）次，較去年端午節增長1.6倍。內地邊檢機關採取多項措施保障端午節期間口岸通關順暢，深圳、珠海等地邊檢機關加強與港澳特區出入境管理部門聯絡協調，共同應對瞬時客流高峰，確保口岸通關安全有序。