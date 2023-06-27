遊瀑布須另付錢 廬山景區宰客之嫌

內地有遊客近日花160元（人民幣‧下同，約176港元）購買江西廬山景區門票，結果看瀑布時要額外多付35元（約38港元）。有網民直指廬山景區宰客，廬山景區回應稱，該瀑布並非廬山核心景區。白鶴澗村委會解釋，該瀑布是村集體開發打造的鄉村旅遊點，此前收費經過主管部門批准，近期已免收費，稍後是否收費需要再研究。

據遊客余先生上傳影片顯示，在名為廬山市白鹿鎮白鶴澗休閒生態園的省3A級鄉村旅遊點內，參觀大口瀑布需額外購票。

搭車過橋亦有價 資料顯示，大口瀑布又名彩虹瀑布，位於太乙村東側的雙峽澗內，該瀑布與黃丹口、四紀冰川組成大口景區。有網民爆料稱，廬山巧立收費名目，觀光車有分30元（約33港元）和60元（約66港元），景區一座名為勇士橋的景點要收10元（約11港元），炒個菜也要38元（41.8港元）。

內媒周日引述廬山風景區工作人員稱，根據相關規定，海拔800米以上是廬山山頂風景區，購買景區門票即可隨意遊覽。海拔800米以下有多個山下景區，則由不同單位管理收費。為了提升廬山旅遊品質，上周三起大口景區實施免票遊覽。至於大口景區早前為何收費、免票期多久，工作人員表示不清楚。

經營和管理大口瀑布的白鹿鎮白鶴澗村村委會負責人表示，大口瀑布是白鶴澗村開發打造的鄉村旅遊點，屬於村集體企業，村民有份投資。該負責人強調，大口瀑布之前一直單獨售票，經營合理合法。2016年前，整個廬山分別由6個部門管理，被稱為「一山六治」，直至江西省政府在2016年底調整九江市行政區，將廬山設市。

資料顯示，廬山分別由廬山風景名勝區管理局、星子縣、九江縣、廬山區、廬山墾殖場和江西省廬山自然保護區等6個部門管理。早前有導遊表示，廬山門票一直沒算清楚過。本報綜合報道