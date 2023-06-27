全國人大會議 審理多條草案

【本報綜合報道】十四屆全國人大常委會第三次會議昨日起一連3天在北京召開，會上將審議多條草案及議案，包括對外關係法草案、愛國主義教育法草案、糧食安全保障法草案。愛國主義教育法草案為首次提請審議，它也對港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。

臧鐵偉介紹，愛國主義教育法草案主要內容包括規定愛國主義教育的內涵目標、指導思想和總體要求；規定愛國主義教育的領導體制、工作原則和教育內容；規定主管部門和有關部門的工作職責；對利用各類資源、設施及平台等開展愛國主義教育作出規定；以及規定愛國主義教育的支持保障措施。