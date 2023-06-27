武術教練毆斃8歲童 擺拍坐姿 圖證仍活着

山東省青島市一名8歲男童上周日在武術館習武，疑遭武術教練毆打致死。死者家長指控，男童被打至奄奄一息時，教練不但未將他送院，反拿其身體擺出姿勢拍攝證明仍活着，試圖掩飾罪行。青島市城陽區公安周一通報，城陽區某武術館發生一宗故意傷害案件，造成1人死亡。公安機關已查獲該武術館負責人等3名疑犯，並依法採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦。

稱心臟病發 強調沒毆打 影片可見，穿橙衣的男童被擺放在椅子上，其手後一名男子用掌推其頭部，男童隨後失去支撐趴在地上，期間曾以左手緩衝落地衝擊。內媒引述知情人士稱，死者翟××於上周日隨父親前往青島城陽區崇德聚英武術俱樂部習武，當日訓練項目是散打。訓練過程中，教練多次用拳、腳和棍棒打翟××的頭、胸及腹部，翟××之後突倒地不起。該知情者稱，涉事教練當時未第一時間報警，反而扶起翟××的身體擺出多個姿勢拍照及錄影，還在影片中稱男童是「心臟病發」，強調自己沒有打他。直至下午1時許，俱樂部負責人才向翟父傳送上述影片。

翟父展示就診紀錄，顯示翟××在下午1時50分，被診斷出心跳驟停20分鐘以上，當時亦有出現呼吸停止，有必要急送醫院。翟父表示，當他趕到醫院時，兒子已返魂乏術，身上傷痕纍纍，大腿兩側出現瘀青，懷疑兒子生前遭人毆打。

涉案武館被指無牌經營 關於翟××死因，翟父指兒子的致命傷是大動脈被踢斷。涉事武術館於今年4月21日才開業，翟××則是本月10日報名到該館學習。翟父指涉事教練並非正規武術教練，而涉事武術館也屬無牌經營，之前更多次被投訴。事發後，他對自己為兒子報名前未認真了解該武術館的情況深感後悔。資料顯示，青島崇德聚英武術俱樂部法定代表人為史芳，註冊資本為3萬元人民幣（約3.25萬港元），屬於民辦非企業單位，業務範圍包括培養武術運動人才，組織和交流武術的比賽和表演。本報綜合報道