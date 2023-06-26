歐回歸實用主義 免墮入死路一條

曾任德國不萊梅州銀行首席經濟師、如今擔任Netfonds這歐洲金融保險大機構總經濟師的Folker Hellmeyer，最近對歐洲經濟前景作出分析，他表示高度悲觀。歐洲財經界早在新冠疫情及俄烏戰爭前，已預期歐洲經濟會趨向增長緩慢甚至停滯，疫情出現加上俄烏戰爭使歐洲經濟蒙受更大挫折，主要是斷絕俄羅斯的平價石油及天然氣輸入，其次是儘管法國、西班牙、意大利用控價及補貼，德國更用2,000億歐元國家津貼，然而這不單止削弱國家公共財政的實力，也不能長遠持續下去。

極依賴俄國廉價油氣 目前經濟最受影響的是德國，因為它是以工業生產為主導的國家，最依賴平價能源，這也難怪德國大汽車及大化工業如BASF、BAYER要到海外投資，因為在可見未來，能源短缺無法靠長期國家補貼來克服。以德國為例，德國工業生產佔GDP近30%，美國只佔10至11%，工業投資巨大，要看10至20年以上的發展及回報，沒有全面平價能源供應的保證，就無法有競爭優勢，連政治及社會穩定都成問題，所以企業迫不得已外逃。

其實，歐洲仍然透過南方天然氣管道大量入口俄羅斯天然氣，德國每天入口4,200萬立方米，但是這數量連民用過冬都不足夠。未來歐洲有計劃在地中海及波斯灣從阿拉伯國家入口液化天然氣，但這方面起碼要三、四年才開始擴大輸送，如今歐洲最方便快捷是入口中國的液化天然氣，但這是自欺欺人，因為那其實主要就是俄羅斯天然氣。歐洲國家真的要誠實面對，其工業、農業的生存根本無法擺脫對俄油、俄氣的依賴，堅持反俄及杯葛俄羅斯的意識形態，只會是自尋死路。

因此，歐盟特別是德國的工商業，如今正積極游說歐盟與俄羅斯重新建立外交接觸，以解決能源短缺及昂貴的問題。歐盟工商業界揚言以美國為首「基於規則的國際秩序」來支配世界已經失效，結果G7（佔全球34%經濟實力）以外的國家正在建立抗拒被支配及干預的新政治及經濟秩序，這個新的秩序才是歐盟的生命線。歐盟工商界正在凝聚實力迫令歐盟政府回歸政治實用主義，敦促美國政府認清事實，就是美國如果沒有歐盟支持，根本無法獨力支持烏克蘭打下去；沒有任何及早解決戰爭的和談方案，歐盟就不應該再支持耗下去。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻