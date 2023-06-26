星洲修訂紅色名錄 載逾7千物種

【本報綜合報道】新加坡傳媒上周六報道，當地研究團隊歷經3年半，評估和記載生長於該國的逾7,300個物種，完成新加坡物種保護紅色名錄第3次修訂，所列入物種較第二版超出一倍，為迄今最完整紀錄。該名錄有助提升公眾對本地豐富生物的認識，更好地展開物種復育和改善棲息環境等工作。

有助制訂保育政策 國家發展部長李智陞表示，紅色名錄是指引新加坡自然保護策略的重要和寶貴資源，國家公園局為當地獨有、罕見和極危物種規劃及落實保育工作時，會以該名錄為參考。新修訂的紅色名錄目前涵蓋33個生物分類群，包括7種首次記載的分類群，如水生昆蟲、獵蝽科昆蟲、真菌等。另新列入部分物種，如極危的大鼷鹿、晴衣蝶和馬來雕鴞等。

紅色名錄的物種保育狀態從無危至全球滅絕，共分成7個等級，而在最新版中逾560個物種保育狀態獲得改善，其中包括生長在烏敏島的馬來假吸血蝠，牠此前曾被列為極危動物，但在公園局及關注人士在當地各處建造蝙蝠屋，提供了更多棲息地，牠們的數量有所增加，其保育狀態已改善為瀕危。