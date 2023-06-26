七旬善心泰婦賣樓 飼養2400流浪貓狗

為了繼續收留及照顧超過1,900隻流浪狗與500至600隻流浪貓，泰國一名七旬老婦不惜售出位於春武里府房產，藉此償還銀行債務。

73歲的卡微帕在沙拉武里府經營一間流浪動物收容所，她指剛開始因女兒請求養寵物，她先後到寵物店買了兩隻狗狗，期間因發現店方打烊後會將寵物關進店內籠子，並關掉燈和冷氣，令她感到心疼而不斷購買寵物，並悉心照顧牠們。附近的居民得悉此事後，會把流浪狗交由她照顧，日積月累便收容超過2,000隻流浪動物。

僱20名工人 每月6噸狗糧 卡微帕稱，由於需要承擔工人薪金、動物膳食費、醫藥費及銀行債務等，故急需資金維持開銷，因此打算出售房產。她直言收容所發展至今已無法停止，一旦中斷則意味該批動物將無家可歸。

收容所如今約有20名工人，一個月要買多達6噸狗糧。卡微帕感慨地說，她所收留老狗差不多已去世了，剩下流浪狗都是新來或小狗。她稱自己目前也接受捐贈，包括用來給貓咪鋪地面的碎紙，但資金仍難以應付多項開銷。本報綜合報道