兩岸國際

男子穿高跟跑步破紀錄
西班牙34歲男子羅德里格斯（Christian Roberto Lopez Rodriguez）早前身穿約7厘米高的細高跟鞋，以12.82秒跑完100米，近日成功獲健力士世界紀錄認證，打破穿高跟鞋最快跑完100米的紀錄。他表示，今次挑戰準備工作很詳盡及具體，更發現穿高跟鞋高速奔跑非常具挑戰性。
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