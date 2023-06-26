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法國准東北部建放射廢料中心
法國核安全局上周四批准初步技術評估，在東北部布爾鎮建造放射性廢料處理中心。該項目計劃2040年把最少8.3萬立方米高度放射性廢料，從法國核電廠儲存在500米深下。核安全局指這決定獲得放射性和核安全研究所支持，研究過程包括能否遵守安全規定，需時約3年。（綜合報道）
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