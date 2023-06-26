福島排核污水前 接待公眾參觀設施

【本報綜合報道】日本福島第一核電站排放核污水在即，日本傳媒昨報道，東京電力公司將接受公眾報名參觀該核電站，預計下月以後開始，希望擴大參觀對象讓大眾接受排放核污水。惟中國消費者發起杯葛行動，日本化妝品企業可能受影響。

擴大報名將經由相關旅行社安排，標準參觀路線在核電站內乘坐巴士觀看淨化核污水設備，並徒步前往高台觀看堆芯熔化和氫氣爆炸的1號至4號機組反應堆廠房。參觀行程長兩個半小時，預計參觀者遭受0.03毫希輻射量，各人必須穿長袖衫褲並出示身份證明，懷孕女性和初中生以下人群不能夠參加。

華民眾發起抵制日本化妝品 中國官方多次批評日本向大海排放核污水，中國社交平台本月初起流傳大量日本核污水排海對健康有害的言論，質疑日本化妝品受核污染。有網民發起抵制日本化妝品的行動，棄貨及退貨潮湧現。網上流傳「日本核輻射品牌避雷清單」涵蓋多個知名品牌，有內地民眾直言「反正替代品這麼多」、「以後盡量避免使用日貨吧」。

日本有化妝品公司股價因而受挫，專家認為這次抵制行動可能觸發中國消費者棄用日本頂尖化妝品牌。有化妝品公司立即在中國發表聲明，強調生產基地沒有輻射風險，旗下商品安全使用。