美航母5年3次訪越 列根號抵峴港

【本報綜合報道】南海局勢持續緊張，美國航空母艦列根號昨日與神盾巡洋艦安堤坦號及斯莫爾斯號到訪越南峴港市，成為5年以來第3艘訪問越南的美國航空母艦。

美國與越南外交關係1995年正常化，這是列根號首次到訪當地。第一艘在越戰1975年結束後停靠當地的美國航空母艦，是2018年抵達峴港市的卡爾文森號；羅斯福號2020年成為第二艘在戰後訪越的美國航空母艦，但該次訪問後艦上爆發新冠疫情。

越總理范明正 首正式訪華 美國駐越南使領館表示，列根號訪問越南正值慶祝美越全面夥伴關係建立10周年，展示雙方對一個繁榮及安全的未來之共同承諾，以及致力於一個強大的美越關係。美國海軍指訪問越南強化雙方的夥伴關係，以及應對在海上領域共同挑戰的承諾。

另一方面，越南總理范明正昨起至周三訪問中國，出席在天津舉行的第十四屆夏季達沃斯論壇。越南傳媒周日報道，該國外交部常務副部長阮明武指出，這是范明正首次正式訪華，在今年紀念兩國全面戰略夥伴關係建立15周年之際具有重大意義。