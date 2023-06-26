南韓連削飛中國航班

旅遊需求慘淡 華大使言論惹反彈 自從中國駐南韓大使邢海明早前發表涉韓政策言論後，中韓兩國關係轉趨緊張。南韓韓聯社前天引述消息報道，因應上述原因，加上需求萎縮，至少兩間南韓航空公司決定暫時停飛部分飛往中國航班，最快下月起生效，至10月才會復飛。

疫情後雙邊旅遊仍停滯 報道指，大韓航空由8月1日起將暫停南韓首爾金浦國際機場往來中國北京航班，並於8月9日暫停金浦來往福建省廈門市航班。另有韓媒昨天公布，該航空公司亦會於8月9日同時暫停首爾仁川國際機場往來陝西省西安市航班；一眾受影響航班10月28復飛。

南韓國土交通部資料顯示，2023年1月至5月，從中國飛往南韓旅客人數達到120萬人，是新冠疫情爆發初期、即2020年同期錄得199萬人次的六成。另一邊廂，由南韓飛往中國旅客比例也在減少，過去3年百分比由15.5%下降至大約5%。

韓外長重申推動對華關係 至於南韓第二大航空公司韓亞航空亦考慮由7月6日起削減金浦來往北京航班，並由7月8日起暫停仁川往來廣東省深圳市航班，至10月28復飛。早在決定暫時停飛上述航班前，韓亞航空上周二已暫停仁川來往西安航班。

針對韓中關係變得緊張，南韓外交部長朴振昨天現身電視節目時重申，首爾沒有與北京反目成仇理由，也不願看到此種情況發生，韓方本着互尊互惠精神推動雙方關係成熟健康發展是尹錫悅政府基本立場，不過邢海明涉韓發言違背外交官本職。

當談及有國會議員提出有必要限制旅韓華僑投票權、縮小其可享受醫保外籍親屬範圍時，他稱需綜合多方因素慎重考慮。

至於南韓外交部前天發聲明提到，美國國務卿布林肯訪問中國後曾與朴振通電話。布林肯表示他與中方有坦誠、務實且具建設性對話，期望盡可能詳細說明此行成果。韓方表示，美韓同意就對華關係保持溝通，呼籲北京在促請北韓停止挑釁及實現朝鮮半島無核化方面發揮建設性作用。

北韓官媒朝中社前天引述外務省官員指摘布林肯試圖促請北京向平壤施壓放棄發展武器項目，反映美方危險霸權心態，同時警告美方若在半島採取更強硬軍事措施，朝方反應將會更具壓倒性及攻擊性。

本報綜合報道

金浦國際機場是南韓主要機場之一。 朴振 邢海明