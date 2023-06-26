拜登子施壓華商 特朗普斥醜聞

亨特

【本報綜合報道】美國總統拜登之子亨特近日被指證，利用父親名字向中國商業夥伴施壓。前總統特朗普上周六形容，這是比水門事件大100倍的醜聞，更聲稱拜登可能是因為從中國得到數千萬美元，才讓中國在古巴建立軍事基地。

國會眾議院籌款委員會上周四公布兩名稅務局舉報人證詞，他們指控司法部、聯邦調查局、稅務局干預對亨特逃稅案調查。稅務局刑事監督特別探員沙普利引述證據顯示，亨特2017年7月30日經WhatsApp接觸中國嘉實基金管理有限公司總裁趙學軍。亨特說：「我和父親坐在這裏，想了解為甚麼有人沒履諾。你去告訴董事，我希望事情失控之前，即現在解決這問題，而現在意味着今晚。」

亨特在短訊續指：「如果我接到除了你、或董事之外任何參與者的電話或短訊，我會保證我的身旁的人、他認識的每一個人、以及我永遠記恨的能力，你會後悔沒有遵循我的指示。我就與我父親坐在這裏等待通話。」沙普利透露，與亨特有關的一個帳戶數天後收到超過500萬美元（約3,900萬港元）款項。

稱拜登或因利益准華設古巴基地 亨特的律師上周五發聲明指舉報有偏見及政治動機，又稱當事人當時陷毒癮。特朗普翌日在一晚會發表講話，調侃不知亨特如此強硬，更指拜登夫婦已從中國拿取數千萬美元。他形容拜登是妥協的總統，暗示對方政策受過去商業交易影響，不介意中國在古巴建立軍事基地。