兵變結束後 中俄外交高層會談

【本報綜合報道】俄羅斯局勢波譎雲詭，俄傭兵兵變極速終結之際，中國國務委員兼外長秦剛昨日在北京會見俄羅斯副外長魯登科，雙方就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。中國外交部發言人同日回應俄羅斯僱傭兵叛亂，指這是俄羅斯的內政，作為友好鄰邦及新時代全面戰略協作夥伴，中方支持俄羅斯維護國家穩定，實現發展繁榮。

中國外交部副部長馬朝旭也與魯登科舉行磋商，他指在複雜嚴峻國際形勢下，要及時溝通對話，確保兩國關係行穩致遠，維護好雙方共同利益。魯登科表示，俄中關係當前處於歷史最好時期，兩國高層交往和各領域合作保持積極發展勢頭，俄方願同中方繼續共同努力，推動兩國互利合作取得更多成果。二人亦討論烏克蘭危機。

美法德英領袖通話談危機 另一方面，美國總統拜登上周六與法國總統馬克龍、德國總理紹爾茨、英國首相辛偉誠通話，討論當時尚未結束的傭兵叛亂危機。白宮發言人指，拜登和副總統賀錦麗上周六聽取國家安全團隊簡報。美卿布林肯也與七大工業國集團外長及歐盟外交官員通話討論俄情勢。