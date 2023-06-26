外界憂核武被竊 美指未見威脅

【本報綜合報道】俄烏戰爭引發的核危機持續之際，俄羅斯僱傭兵瓦格納集團突然兵變，引發外界憂慮核彈頭被竊取的可能性。白宮指未看到俄羅斯核力量部署有變，強調俄方有責任維持相關指揮、控制和保管，確保不採取危及戰略穩定的行動。

擁核軍區曾遭封鎖 英國傳媒報道，今次事件表明俄羅斯總統普京對權力的掌控減弱，僱傭兵一度驅進羅斯托夫州首府頓河畔羅斯托夫，封鎖俄羅斯南部軍區總部。由於該軍區擁有核武，情況引發廣泛關注。更有人擔心俄羅斯面對內憂外患，最終動用核武結束戰爭。

美國中央情報局前官員表示，俄羅斯街頭出現坦克的畫面，令人聯想1991年共產主義強硬派失敗的政變，令人擔心核武庫安全及流氓指揮官竊取彈頭的可能性；又指誰擁有核武的控制權受到關注，擔心恐怖分子等可能為了獲得影響力而窮追不捨。

對於外界曾經擔心僱傭兵可能有意獲得核武，美國卡內基國際和平基金會核專家阿克頓（James Acton）表示，要具備使用核武的能力絕非易事，不認為自稱俄羅斯愛國者的僱傭兵之首普里高津尋求獲得核武，但擁核國內亂確實「令人傷腦筋」。