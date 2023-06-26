瓦格納兵變 普京影響力重挫

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津兵變劇情峰迴路轉，在白羅斯調停下，同意停止武裝人員在境內行動。分析認為俄羅斯總統普京經此一役，政治影響力恐已不可同日而語，畢竟瓦格納集團在一定程度上是其「私人軍隊」。

僱傭兵向首都莫斯科推進期間，曾經擊落多架俄軍飛機令多名空軍人員死亡；加上行軍推進速度之快，也反映俄軍沒有堅決阻止兵變、保衞普京政權的決心。事後普里高津兵變造成俄軍傷亡，卻不被克里姆林宮追究責任，引起國內不少反對聲音。

外界指俄政局動盪剛開始 外界認為瓦格納集團這次行動早有部署，普京接下來肯定是要捉內鬼，該國政局動盪才剛開始。有輿論認為普里高津是被放逐白羅斯，意味普京不再信任他，但不知道普里高津是否這麼容易放下野心，也不知道克里姆林宮有沒有這麼容易放過他。

美國智庫外交政策研究院高級研究員羅布‧李（Rob Lee）形容，兵變落幕但衍生的問題多過答案，短期妥協不等於長期解決方案；瓦格納集團與俄軍將無法如以往般合作，普京及國防部高層在此事顯得軟弱。對於外界爭論這是叛變抑或政變，他指普里高津並非試圖推翻普京，而是保住僱傭兵的獨立性，所以是叛變比較合適。