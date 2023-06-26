俄防長總參謀長 傳遭普京撤職

格拉西莫夫

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津發動的「正義遊行」曲終人散，有傳被他狠批的國防部長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫遭撤職。克里姆林宮發言人上周六被問及總統普京是否信任紹伊古時，表示不知道這方面有任何變化。

普里高津曾多次指摘防長 網上流傳紹伊古被聯邦安全局拘留的消息，官方未有證實或否認；有指特別軍事行動副總指揮蘇洛維金或取代紹伊古等人，在軍方擔任更重要職位。普里高津過去數個月多次指摘紹伊古無能，包括拒絕向僱傭兵補給，因此宣布撤離烏克蘭東部重鎮巴赫木特；又斥責國防部試圖竊取瓦格納集團的榮耀，兩人矛盾逐漸公開及升級。

這場武裝叛亂平息後，外界關注紹伊古及格拉西莫夫的動向，二人截至昨日還未現身。美國廣播公司上周六引述美國高級官員報道，普京對僱傭兵進軍首都莫斯科的速度之快感到非常震驚，現時只是嘗試保住自己的地位。雖然普京不願意被外界見到就國防部長人選一事談判，但美方相信曾經就紹伊古及其他人的前途作出讓步。

俄學者傳涉叛亂被拘留 另外，俄羅斯宣布不會起訴瓦格納集團兵變的參與者，但其後傳出政治學家西連科（Mikhail Serenko）因涉嫌參與叛亂，上周六晚上在伏爾加格勒被拘留。俄羅斯軍事博主卡什瓦洛娃（Anastasia Kashevarova）周日宣稱，有士兵在瓦格納集團佔領南部軍區總部期間，服從上級指示而放下武器，現在卻因涉嫌叛國罪而被捕。

紹伊古