烏趁內亂發動新攻勢 頓巴斯奪取陣地

【本報綜合報道】俄羅斯上周六爆發內亂之際，烏克蘭國防部官員當天宣布，軍方在東部戰線發起數次新攻勢，其中在東部頓巴斯地區與俄軍對峙，佔領更多陣地。

俄續空襲基輔 擊中民宅5死 烏克蘭國防部副部長馬里亞爾表示，烏克蘭軍隊攻擊奧里霍沃－瓦西利夫卡、巴赫木特、博羅江卡、亞吉德涅、克利斯奇夫卡、庫爾久米夫卡等城鎮附近的俄羅斯防線。南部戰線方面，馬里亞爾承認持續爆發激烈衝突，聲稱敵人在人員、武器、裝備方面承受重大損失。俄羅斯國防部上周六表示，俄方的東方集團軍擊退敵人在南頓涅茨克及扎波羅熱兩個方向的進攻，對方的坦克、裝甲車、兵力被摧毀及消滅。

與此同時，俄羅斯繼續對烏克蘭發動空襲，烏克蘭空軍上周六表示，俄方上周五深夜至翌日凌晨發射51枚巡航導彈及出動兩架自殺式無人機，烏方宣稱擊落其中41枚來襲導彈。惟首都基輔西部一幢25層樓高的住宅大廈被導彈殘骸擊中，導致16樓至18樓起火，截至昨日造成5名平民死亡，另有11人受傷，其中兩名傷者送院治療。