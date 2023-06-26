白羅斯總統勸和 俄傭兵棄攻莫斯科

普里高津流放 克宮免刑責 俄羅斯僱傭兵叛亂事件上周六戲劇性結束，瓦格納集團兵臨首都莫斯科之際，領袖普里高津在白羅斯總統盧卡申科斡旋下，同意停止在境內的推進行動，下令部隊「班師回朝」及離開佔據的軍事總部。克里姆林宮宣布終止對普里高津的刑事立案，他將前往白羅斯。這場歷時一天的兵變估計造成俄軍20人死亡。

正當向北推進的僱傭兵沿着M4高速公路，從南部羅斯托夫州抵達莫斯科州時，白羅斯總統記者團報道，盧卡申科與俄羅斯總統普京商定後，與普里高津舉行一整天的會談。對方接受建議，停止僱傭兵的推進行動，同時採取進一步措施緩和緊張局勢。白羅斯總統新聞處表示，現時有一個解決問題的可行方案，對瓦格納集團成員提供安全保障；盧卡申科與普里高津達成一致，不得在俄羅斯土地上引起血腥殺戮。

結束正義遊行避免血腥殺戮 普里高津其後宣布這場劍指國防部的「正義遊行」結束，指當局原本打算瓦解瓦格納集團，僱傭兵一天內抵達距離莫斯科接近200公里的地方，期間「我們的戰士沒有流過一滴血」。他稱：「我清楚一方就俄羅斯人灑鮮血所承擔的責任後，按照計劃我們把車隊掉頭，返回前線營地。」網上片段顯示，在僱傭兵佔領、位於南部頓河畔羅斯托夫的南部軍區總部，普里高津坐車離開時，民眾歡呼並上前與他握手。

克里姆林宮發言人佩斯科夫透露，談判的最高目標是避免流血事件及內部對峙，同時避免遭遇不可以預測的結果。他表示，普里高津不會被刑事起訴，但沒有具體說明對方將在白羅斯做甚麼；參與叛亂的僱傭兵也不會面對刑事檢控，來自瓦格納集團的有意願人士可以與國防部簽署合約。佩斯科夫同時強調，今次事件絕不影響俄方對烏克蘭的特別軍事行動，聲稱士兵成功擊退烏方反攻，特別軍事行動將繼續。

梅德韋傑夫斥叛亂深思熟慮 俄羅斯官媒昨日播出普京的專訪，他表示把特別軍事行動放在最優先的位置，強調對特別軍事行動所有計劃及任務充滿信心。雖然官方「特赦」普里高津及僱傭兵，但立場強硬的聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫批評，這場叛亂是經過深思熟慮及計劃的行動，目的是奪取政權；又表示俄方全球最大的核武庫，從未受過匪徒的控制。

瓦格納集團推進期間，宣稱擊落軍方多架飛機，但雙方至今未有交代傷亡情況。有俄羅斯軍事博主表示，僱傭兵擊落或損毀軍方4架米8直升機、一架卡52直升機、一架米35直升機、一架米28直升機、一架以伊爾18客機為基礎的空中指揮中心。若瓦格納集團毋須為此受到懲罰，國防部領導層以至克里姆林宮勢必面對很大的敵意。本報綜合報道

全副武裝的瓦格納集團僱傭兵，一度佔據頓河畔羅斯托夫。 瓦格納推進路線 盧卡申科 瓦格納集團僱傭兵推進期間，俄羅斯沃羅涅日州發生爆炸。