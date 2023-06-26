冒警收掃黃罰款 6山東漢被逮

【本報綜合報道】山東省臨沂市公安局上周六發布通報，臨沂蘭山警方近日加強打擊街頭張貼色情小廣告的違法行為，犯罪團夥趁此機會尋找張貼有關廣告人士的蹤迹，並冒充警員威脅牟取錢財。警方最終耗時11小時，將犯罪團夥6人一網打盡。

團夥趁深宵作案 通報指，男子韓×和王×本月16日在街頭張貼逾400張色情小廣告，至同日凌晨4時許被涉事犯罪團夥先後攔下，對方其中一名男子期間自稱為警察，要求韓、王兩人交出手機，並威脅要帶他們回警局。韓及王最終向朋友借1,000元（人民幣‧下同，約1,100港元）繳交予對方，才得以脫身並到西郊派出所報案。

涉事犯罪團夥事後被警方以搶劫罪刑事拘留，韓×和王×亦遭依法作行政處罰。經詢問，團夥主要成員為石×及劉×，因獲悉警方近日嚴厲打擊非法張貼色情小廣告行為，以此作為商機，拉攏其他同夥並在深夜街頭尋找目標，發現張貼廣告人士後按人頭罰款500元（約550港元），若對方不從便威脅拘留兼罰款。