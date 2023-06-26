成本急漲 中藥材價格創40年新高

【本報綜合報道】今年上半年，內地很多中藥材價格創下歷史新高，例如調理脾胃的白朮和清熱解毒的黃連。專家稱如此大規模的漲價是40年一遇，價格上漲除了是新冠疫情期間需求大增外，也受天氣、租金、人工、產量和外圍資金介入等影響。

在浙江省金華市磐安縣新渥鎮，藥農陳禮祥和妻子多日前僅花10分鐘，便以52萬元（人民幣‧下同，約57萬港元）售出4,000公斤有紓痛作用的延胡索。除了金華外，安徽亳州、河北安國、廣西玉林、成都荷花池內地四大藥材專業市場均出現中藥材漲價潮。杭州市民王小華在某省級三甲醫院接受中醫門診治療，其14帖中藥煎服製劑價格將近1,000元（約1,100港元），藥方較漲價前貴了一半。

認可度上升 租金人工貴

前兩年新冠疫情爆發，需要大量中藥材來製藥，導致供應量不足，價格也相應上升。後來中藥材的產量和價格受氣溫變化和自然災害影響，租金和人工上漲也直接影響經營和採摘成本。隨着中醫藥在境內外的認可度不斷提高，愈來愈多投資者注資中藥材行業，帶動中藥材價格水漲船高。有報道關注，中藥材價格上漲對藥農是好消息，但增加患者就醫的成本，認為相關部門應保障中藥材質量和價格的合理性。