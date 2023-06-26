端午旅業現起色 3日收入逾410億

高溫無礙國內遊 夜經濟帶動營收 內地一連3天端午小長假上周六結束，全國境內旅遊出遊1.06億人次，同比增長32.3%，恢復至2019年同期的112.8%；實現國內旅遊收入逾373億元（人民幣‧下同，約410億港元），同比增長44.5%，恢復至2019年同期的94.9%。

恢復至疫情前同期94% 今年端午多地出現高溫天氣，但不影響民眾出遊熱情。多間內地旅遊平台數據顯示，部分旅遊業態的恢復進展超越2019年水平，內地門票業務等訂單量較4年前同期翻倍；熱門城市機票預訂量超兩成，熱門城市酒店預訂量超1.6倍，民宿預訂量增長三成，每晚平均價格497元（約546港元）。美團、大眾點評網數據顯示，端午假期前兩天，龍舟、包糉、端午香囊等傳統民俗體驗的搜索量較去年同比翻倍。

夜經濟是端午假期文旅消費市場亮點，文化和旅遊部調查顯示，受高溫及目的地夜間旅遊產品不斷豐富等影響，端午假期參與夜間遊的遊客比例達22.3%，較去年同期大幅提高7.9個百分點。端午期間，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量逾3,625萬人次，平均每個集聚區每夜4.97萬人次，較去年同期增長38.8%。

此外，上周六內地多地迎來返程客流高峰，國家鐵路集團北京局、武漢局、南昌局等地方部門加開列車以保障運力。

返程鐵路單日1515萬人次 國鐵濟南局、鄭州局轄下部分車站列車加緊冷氣檢修及清洗工作，應對部分地方氣溫持續升高，確保客運列車空調運轉良好。國鐵集團表示，全國鐵路上周六預計發送旅客1,515萬人次，開行旅客列車逾1.1萬列。

全國公路網上周六下午迎來返程高峰，擁堵緩行路段集中長三角及粵港澳大灣區等地。水路亦迎來高峰，全國預計發送旅客80萬人次左右，較去年同期增長逾七成。

另一方面，上海市多個景區舉辦多項精彩活動，吸引市民遊客休閒度假。上海旅遊大數據監測顯示，當地端午假期合共接待遊客672.5萬人次，實現旅遊消費96.13億元人民幣（約105億港元）；賓館旅館平均客房出租率55%，與2019年基本持平。本報綜合報道