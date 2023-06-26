台航站大廳悶熱 黑膠帶遮溫度計

【本報綜合報道】台灣高雄國際航空站近日被指在端午節連續假期，航站大廳悶熱難忍，旅客要拿出小型電風扇吹風。旅客同時發現航站大廳的溫度顯示器數值竟以黑色膠帶遮蔽，怒斥機場工作人員態度敷衍，此舉在外國旅客面前影響台灣形象。

稱再降溫會被罰款 事件發酵多天後，高雄航空站周日解釋，黏貼黑色膠帶的原因是溫度顯示器的數值，比經濟部能源局現場量測的數值高，擔心引起民眾誤解；待校正修復後，就能夠恢復公告。高雄航空站屬於能源用戶，依規定室內溫度必須限制在26℃至28℃，可能出現1℃誤差，最低可以達到25℃。惟能源局本月14日到場檢查，發現大廳內最低數值為21℃，發出警告單，若當局覆查再違規就要罰款。

航站大廳周日的平均溫度為25℃多，高雄航空站強調，將努力控制在25℃範圍內；隨後按要求調高溫度，惟近日戶外溫度上升至約35℃，加上端午假期旅客增加，令大廳環境更悶熱。高雄航空站解釋，溫度不是一成不變的數值，航廈室內溫度會隨旅客數量增加、開關門的次數增加而升高，強調室內氣溫不能夠再降低，否則被能源局罰款。