河北 山東 地表超70℃ 南方16河發洪水警報

中央氣象台周日繼續發布高溫黃色預警，河北霸州地表溫度高達72.4℃，內蒙古巴林右旗、山東武城和臨邑地表溫度超過70℃。惟廣西、廣東、江西等地部分地區出現大暴雨，廣東清遠英德市東華鎮上周五至上周六錄得全省最大雨量318.5毫米；陽江市陽西縣東水山景區發生山洪災害，7名遊客一度受困河道。

中央氣象台周日發布消息，北京、天津、河北大部、山東北部、內蒙古東部等地，當天將出現35℃至36℃高溫天氣，吉林西部、黑龍江西南部等地最高氣溫37℃至39℃，內蒙古東南部局部地區可達40℃。戶外天氣炎熱，河北石家莊環衞工人在勞動者驛站飲用綠豆糖水和休息；天津市動物園為動物消暑，提供冰塊、水果等食物。

低窪區域積水嚴重 內地北方連日高溫天氣帶動冷飲和雪糕等降暑產品熱銷，北京某生鮮超市負責人表示，冷飲和雪糕本月銷量是上月的3倍。電商平台指高溫天氣帶動線上冰品、飲料零售，數據顯示端午節期間，雪糕銷量比去年同期增長73%，啤酒銷量亦增長42%。

另一方面，廣西南部和東部、廣東西部和北部及南部沿海、江西中北部和安徽南部等地周日至周一有大雨到暴雨，廣西東南部沿海、廣東西南部等地部分地區有大暴雨，降雨量將達100毫米至140毫米，局部地區有雷暴大風等強對流天氣。英德市多個低窪區域降雨積水嚴重，一名幼童發燒被困家中，消防救出幼童等5人。

水利部上周六發布數據，廣東北江幹流英德段及支流潖江、廣西西江支流濛江和賀江、湖南湘江支流涓水、江西贛江支流寺下河、雲南瀘江支流暮底河等16條河流發生超警洪水，最大超警幅度0.01米至2.06米，北江幹流英德站上周五出現洪峰水位28.06米，超過警戒水位。廣西、湖南目前維持洪水防禦Ⅲ級應急響應；浙江、福建、江西、雲南及水利部長江委、珠江委、太湖局等維持洪水防禦Ⅳ級應急響應。本報綜合報道