屈辱俄國廢普京 挑動世界大災難

以美國及德法為首、西方政治形勢發展最弔詭的是，原來偏向極左及極右的政治力量趨向要求促進和談，但原來所謂強調自由、民主、人權及理性等 「價值」的中間派，居然將這些價值意識形態化，變成反俄好戰、大搞宣傳戰的極端派，天使化自己及妖魔化對手如俄羅斯及中國等。他們把俄羅斯標籤為「計劃侵略佔領東歐甚至西歐的帝國主義勢力」，這明顯是北約旗下政府反俄抗俄的宣傳策略，藉此說服人民支持其東擴及誘發代理人戰爭，也心甘情願為其付代價。

俄烏戰爭如今最大的危機是，澤連斯基在使用一切方法迫令北約，由全力軍援發展到全力參與戰爭以打敗俄羅斯，美政府公開的立場是支持烏克蘭收回一切2014年前擁有的土地，實際上是看情勢盡可能有效消耗俄羅斯，而歐洲社會之間的目標就並不一致，但繼續損耗下去，連好戰派的信念也只可能支持烏克蘭到俄弱點畢露下找最有利時候，先停火後和談的時機。

戰爭教訓 前車可鑑 目前可見是俄羅斯已經佔領並立法吞併了四分之一烏東及南面國土，俄羅斯絕不會退讓出來，即使烏克蘭在微乎其微的機會下可反攻佔回這些土地，俄羅斯亦只會用傳統戰，甚至以核戰方式奪回。雖然當美拜登政府發動代理人戰爭，是希冀有機會造成俄羅斯政權轉換，但西方要提防的反而是，若果普京失勢，代之而起的可能是比他更強權的政治領袖及統治團夥。

西方好戰派以為可以憑其強勢最終屈辱俄羅斯，卻千萬不要幻想若真能成事就世界和平，一次大戰的教訓很清楚，德國戰敗後，西方戰勝國透過《凡爾賽條約》對德國國家人民極盡屈辱之能事，結果20年後招惹到德國納粹興起，發動更災難性的二次大戰。俄羅斯有1.4億人口，比當年德國7,000萬更多，也更具民族意識，屈辱他們只會換來更大的報復。

西方狂想要維持「建基規則下的國際秩序」，只是為繼續維護西方幾百年來帝國殖民主義及霸權主義所攫取的既得利益找藉口，根本無法解決，而是更惡化了當前全球的資源分配、商貿往來、環境生態及氣候變化、能源開發及饑荒等問題，只有放棄政治意識形態鬥爭，建立國際合作才可解決。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻