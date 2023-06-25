一分鐘表演10個特技 寵物牛破世績

【本報綜合報道】多年來，很多動物都曾透過表演特技打破世界紀錄，包括狗、貓、兔子、鸚鵡，甚至豚鼠都是健力士世界紀錄大全的成員。美國內布拉斯加州一隻寵物牛在一分鐘內表演10個特技，創下健力士世界紀錄，是史上首次有牛隻加入上述隊伍。

穿繩索旋轉鞠躬 賴曼 （Megan Reimann） 飼養的一隻4歲牛隻「幽靈」（Ghost）在60秒內表演了留在原地、叫到就來、穿過繩索、旋轉、鞠躬、站上基座、抬腿、觸碰鈴鐺、親吻與點頭。賴曼稱，她從第一次看到幽靈的那一刻起，就知道對方很特別，由於自己曾訓練過其他動物，所以決定將方法應用到她最喜歡的牛身上，如今幽靈的技能仍在不斷增長，包括掌握了區分不同顏色的能力。

賴曼過去從未想過幽靈可以打破健力士世界紀錄，未料在網站上偶然了解到有小豬透過表演特技打破世界紀錄，更發現很少有關於牛類的世界紀錄，於是決定申請參加挑戰，並展開長時間練習，期間她做的第一件事是決定哪些特技足夠快，適合一分鐘內進行。幽靈起初速度很慢，其後才逐漸提升表現。

在幽靈正式挑戰的當日，天氣狀況不太理想，場地因降雪而變得泥濘，為挑戰增加難度。賴曼憶述，由於計時員等人的存在，導致幽靈感到緊張，所幸這沒有困擾到牠，最終順利完成挑戰。