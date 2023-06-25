法情報船抵斯國 大批軍機飛東南亞

【本報綜合報道】法國近年積極參與印太地區事務，法國海軍一艘情報船日前抵達斯里蘭卡，外界預料展開新一輪印太地區部署行動；法國空軍將從本土出動大批軍機，飛往東南亞展示遠程力量投射的能力，該支空中編隊之後將停留南韓及日本。

首階段派20軍機往星馬

法國國防部表示，法國空軍周日至8月3日展開分為三大階段的行動，首階段是周日至周三從本土出動20架軍機，經停阿聯酋飛往11,000公里外的馬來西亞及新加坡。下階段是參與美國在關島及帛琉舉行的演習，法方運輸機及空中加油機將部署法屬玻利尼西亞。最後階段是空中編隊前往南韓、日本、印尼，與當地空中部隊訓練。