法情報船抵斯國 大批軍機飛東南亞
【本報綜合報道】法國近年積極參與印太地區事務，法國海軍一艘情報船日前抵達斯里蘭卡，外界預料展開新一輪印太地區部署行動；法國空軍將從本土出動大批軍機，飛往東南亞展示遠程力量投射的能力，該支空中編隊之後將停留南韓及日本。
斯里蘭卡海軍上周三稱法國海軍情報船迪皮伊‧德洛姆號當天早上停靠科倫坡，該艦暫定周二離開，船員期間將到訪斯里蘭卡景點。迪皮伊‧德洛姆號負責信號情報工作，艦上配備偵察雷達、衞星信號偵察儀、無線電信號截獲儀，前年部署西太平洋地區，包括現身中國華東地區對出黃海海域及穿越台灣海峽。
首階段派20軍機往星馬
法國國防部表示，法國空軍周日至8月3日展開分為三大階段的行動，首階段是周日至周三從本土出動20架軍機，經停阿聯酋飛往11,000公里外的馬來西亞及新加坡。下階段是參與美國在關島及帛琉舉行的演習，法方運輸機及空中加油機將部署法屬玻利尼西亞。最後階段是空中編隊前往南韓、日本、印尼，與當地空中部隊訓練。
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