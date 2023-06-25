指販運芬太尼原料 美起訴4華企

加蘭

【本報綜合報道】美國司法部長加蘭上周五宣布，美國政府依販運用於製造鴉片類止痛藥芬太尼的化學原料為名，對4間中國公司和8名隸屬這些公司的中國主管及員工提出刑事指控。這是美國首次在境內針對販運芬太尼先驅化學品起訴中國公司。

美冀與華增合作打擊 美國司法部近年擴大打擊芬太尼，它過去10年已經導致當地數十萬人服藥過量而死亡。加蘭表示，這些公司及其員工故意串謀生產致命的芬太尼並在美國分銷，僅其中一間中國化學公司已經運送200多公斤的芬太尼相關先驅化學原料至美國，目的是為了製造50公斤的芬太尼，如此的芬太尼致命劑量足以殺死2,500萬名美國人。

根據解封的起訴書，斐濟當局本月8日驅逐兩名分別姓王及姓陳的中國人，他們之後被美國毒品管制局拘捕，翌日在夏威夷州檀香山被聯邦地方法官下令扣留，等候送往紐約受審，同案另有一名姓楊的被告在逃。美國國務卿布林肯上周訪華時表示，美方需要中國在阻止芬太尼的流動方面加強合作。中國駐美大使館暫未回應事件。