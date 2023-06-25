解放軍8機抵近台24海里鄰接區

台灣國防部表示，軍方運用聯合情報、監視、偵察手段，全程掌握解放軍動態。台灣傳媒報道，因應解放軍飛機侵擾24海里鄰接區，台灣西部天弓防空導彈及愛國者防空導彈已經全面警戒。台灣國防部長邱國正今年3月曾經披露，解放軍去年8月對台舉行軍演時緊迫台灣領海基線，並貼近24海里鄰接區。他揚言一旦解放軍突入24海里鄰接區甚至進入12海里範圍，台軍就會射擊，但為免衝突而一直都有節制。

根據台灣《領海及鄰接區法》，自領海基線起至其外側12海里的海域屬於「領海」，鄰接領海外側至距離領海基線24海里的海域屬於「鄰接區」。該法規定當台方的國防、警察、海關或其他有關機關人員，認為在領海或鄰接區內的人或物，有違反當地相關法令者，得以進行緊追、登臨、檢查，並必要時得予扣留、逮捕或留置。