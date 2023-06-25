尹錫悅訪越南 加強經濟合作

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅國事訪問越南，上周五在河內與越南國家主席武文賞舉行會談，並共同發表落實全面戰略夥伴關係的行動計劃。兩國同意加快經濟合作步伐，爭取2030年實現雙邊貿易額達1,500億美元（約1.1萬億港元）的目標。

指朝研發核導彈 最緊迫威脅 尹錫悅在會後的聯合記者會表示，越南是南韓落實印太戰略和南韓與東盟連帶構想的核心合作夥伴，當前地區最緊迫的安全威脅就是北韓核導彈研發，韓方將與越南和東盟加強雙邊層面的合作。他指雙方商定將在外交和安全領域深化戰略合作，並基於政治互信進一步擴大軍工合作。

尹錫悅也與越南總理范明正會面，重申加強兩國經濟合作的堅定意志。尹錫悅表示，在河內深切感受到越南蓬勃發展的活力，相信越方定將實現2045年進入發達國家隊列的目標。他指南韓一直是越南發展過程中的堅實夥伴，今後將繼續如此。

范明正表示，今年是韓越落實全面戰略夥伴關係的第一年，尹錫悅此次訪問更具深意，同時將為兩國更實質、更全面地推動雙邊關係的新發展框架奠定基礎。

他還表示，非常樂見進駐韓企為越南經濟社會作出巨大貢獻。