美大增炮彈產量 應對烏軍需求
【本報綜合報道】烏克蘭反攻俄羅斯需要大量彈藥，美國陸軍部助理部長布什上周四表示，美方已經大幅增加榴彈炮彈產量，滿足烏方需求之餘，並補充自身庫存。
負責採購、後勤和技術的布什在法國巴黎航空展接受美國《華爾街日報》採訪，他透露美國現時每月生產2.4萬枚155毫米榴彈炮彈，高於俄羅斯入侵烏克蘭前的每月1.4萬枚。美方希望在2025財政年度初期，達到每月7萬枚至8萬枚炮彈的產量。布什指出，美國抽調部分彈藥庫存送往烏克蘭，有信心可以盡快回復至戰前水平。美國國防承包商洛歇馬丁營運總監聖約翰（Frank St. John）估計，需要18個月至24個月才實現每條彈藥生產線的最大產能，烏克蘭一個月消耗掉部分彈藥一年產量。
拒向烏供應集束彈
另一方面，美國國防部副助理部長庫珀接受國會眾議院軍事委員會質詢，表示155毫米集束彈對烏克蘭戰場上的俄軍壕溝陣地甚為有效，但由於國會反對及憂慮影響盟友團結，因此白宮拒絕向烏克蘭供應集束彈。
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