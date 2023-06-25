美大增炮彈產量 應對烏軍需求

負責採購、後勤和技術的布什在法國巴黎航空展接受美國《華爾街日報》採訪，他透露美國現時每月生產2.4萬枚155毫米榴彈炮彈，高於俄羅斯入侵烏克蘭前的每月1.4萬枚。美方希望在2025財政年度初期，達到每月7萬枚至8萬枚炮彈的產量。布什指出，美國抽調部分彈藥庫存送往烏克蘭，有信心可以盡快回復至戰前水平。美國國防承包商洛歇馬丁營運總監聖約翰（Frank St. John）估計，需要18個月至24個月才實現每條彈藥生產線的最大產能，烏克蘭一個月消耗掉部分彈藥一年產量。