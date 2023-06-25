可搭載核彈頭 俄無人潛航器將海試

年內服役核動力潛艇勢裝備 俄烏戰爭引發的核危機陰霾持續不散，俄羅斯傳媒上周五報道，俄方計劃今年夏天展開首次海神無人潛航器的海試。這款被視為核動力魚雷的武器可以搭載核彈頭，裝備它的核動力潛艇今年入列服役。俄羅斯副外交部長里亞布科夫表示，根據現行與美國的雙邊協議，俄方毋須就測試無人潛航器一事通報美方。

俄羅斯總統普京在2018年國情咨文中首度公開海神無人潛航器，它可以配備核彈頭或常規彈頭，官方宣稱它能夠引發「放射性海嘯」打擊廣泛的目標，包括航空母艦打擊群、沿海防禦工事及基礎設施，目的是確保對敵方領土造成「不可以接受」的損害。官方披露的資料顯示，海神無人潛航器全長20米，直徑1.8米，重量100噸。

稱無限航程 有力反制美導彈防禦 俄羅斯傳媒報道，今年夏天的海試將在核動力潛艇別爾哥羅德號進行，集中評估海神無人潛航器的「核引擎」性能。俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫透露，別爾哥羅德號今年加入艦隊服役。俄方已經生產首批海神無人潛航器，計劃2024年底或2025年上半年，在太平洋艦隊組建一支專門潛艇部隊，配備這款屬於報復性核打擊武器。

俄羅斯把海神核動力魚雷視為反制美國導彈防禦的戰略武器，原因是它理論上擁有無限的航程，可以從數千公里外發射，令美方無法防範。別爾哥羅德號是全球最長的潛艇，全長182米及排水量接近24,000噸，可以搭載6枚海神核動力魚雷。它亦可以調查、控制或收回在深海的小型物件，外界相信用於竊聽監控或破壞海底電纜。

俄核彈頭部署白羅斯 拒公布數量 里亞布科夫上周五表示，美俄兩國1980年代簽署的一系列協議，規定就發射洲際彈道導彈及潛射彈道導彈提前通知，還有大規模戰略部隊演習的訊息，但沒有對無人潛航器的相關規定，所以測試不屬於協議核查範疇。

他又以美國在歐洲部署戰術核彈頭卻從不披露確實數字為由，指俄方不會公布在白羅斯部署的戰術核彈頭數量。

另一方面，美國國務院上周五發表聲明，本月13日至14日在埃及首都開羅與中國、法國、俄羅斯、英國召開專家級會議，討論減少戰略風險、核原則及政策等議題。

中英美法俄都是《核不擴散條約》認可的擁核國，美國目前主持在該條約框架下的擁核國對話，聲明指美方歡迎各個代表團的專業對待，並包含國防官員參與討論。本報綜合報道

里亞布科夫