澤連斯基：俄出兵日久現混亂

澤連斯基

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基昨日談及俄羅斯僱傭兵叛變，指俄方弱點是出兵時間愈長，混亂就愈來愈多。烏克蘭陸軍司令西爾斯基透露，預備隊主力未投入反攻，但俄羅斯總參謀部預判烏軍出現在危險方向，並建成難以突破的防禦。

預備隊主力未投入反攻 西爾斯基接受英國《衞報》專訪，稱主力部隊還未投入戰鬥，正在搜索及探測敵人防禦的薄弱環節。他又表示，烏克蘭與所有人希望立刻取得大勝，但準備過程需時，因為雙方集結大批軍隊以及物資，還有工事障礙。

他承認，頓涅茨克州巴赫木特附近的謝列布良斯基森林爆發了艱苦戰鬥，俄軍從烏克蘭南部抽調主力，守軍壓力巨大。

談及烏克蘭東部形勢時，西爾斯基認為俄軍試圖掌握主動權，形勢十分困難，但麾下部隊士氣高昂、訓練有素及準備充足，相信可以在俄軍防線找到突破口及加以利用；為反攻而新編12個旅，其中9個由北約提供裝備，相信目前有3個旅投入反攻。

烏克蘭外長庫萊巴預言日後將發動多輪反攻，直至完全趕走俄軍，美援M1坦克將在未來反攻中動用；總統辦公室顧問波多利亞克批評西方國家對烏克蘭的軍援太慢。