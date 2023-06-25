普京通報盟友 西方注視發展

盧卡申科

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團發動叛亂，一夜之間引發全球關注。美國、法國、德國及波蘭紛紛表態及注視局勢發展。俄羅斯總統普京昨日發表全國電視講話後，克里姆林宮指他與盟友白羅斯總統盧卡申科通電話，通報最新局勢。

普京也與哈薩克斯坦總統托卡耶夫通電話，感謝對方理解當前局勢。後者指正在發生的事件是俄羅斯內部事務，強調憲法秩序和法治是維護國家法律秩序的先決條件，是社會安全和成功發展的基礎。歐盟也認為俄羅斯正在發生的事情是其內部事務。

美國白宮國家安全委員會發言人霍奇上周五表示，總統拜登已經聽取事件簡報，美方密切留意事態發展。法國總統馬克龍正在密切關注俄羅斯局勢，波蘭總統杜達則與總理、國防部及盟友磋商，持續監控該國接壤俄羅斯加里寧格勒州的邊境局勢。

梅德韋傑夫籲團結 俄羅斯國內方面，聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫呼籲團結在普京周圍。他形容分裂以及背叛，是導致最大悲劇道路，俄羅斯不會允許這種悲劇發生，並且說：「敵人將會被擊敗！勝利將屬於我們！」

俄羅斯國家杜馬議長沃洛金呼籲瓦格納戰士做出正確選擇，與人民和法律站在同一陣線，並聽從最高統帥的命令，其他行為都是背叛。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃警告，敵人等待俄羅斯內訌，並指俄羅斯只有一個統帥；若俄羅斯現在不團結，每個人只為自己或按照個人看法，那麼一切都不重要。