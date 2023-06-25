瓦格納集團曾攻陷烏東重鎮 屢斥克宮支援不足 拒被收編

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團是由商人、有「普京廚師」之稱普里高津早年成立，曾經介入烏克蘭、中東、非洲等地衝突，一度與莫斯科政府關係密切。它今年初被美國政府定性為跨國犯罪組織，多間相關公司遭受制裁。普里高津更多次批評俄羅斯國防部支援不足，公開拒絕國防部長紹伊古下令其成員簽訂合約。

始創人是「普京廚師」 普里高津現年62歲，年輕時因被判搶劫及欺詐罪成，之後開始賣熱狗，曾經是克里姆林宮廚房供應商，因此被外界稱為「普京廚師」。他早年多次否認與瓦格納集團有關，直至去年承認該僱傭兵公司正是由他成立。瓦格納集團2014年正式成立，同年與親俄武裝分子合作介入烏克蘭東部衝突。在敍利亞內戰一役，其成員成為執行俄方任務主力，協助敍利亞能源國企奪回天然氣及石油設施，開始走入大眾視線。

俄羅斯去年對烏克蘭發動「特別軍事行動」後，瓦格納集團亦有介入。普里高津上月宣稱瓦格納集團攻陷烏東戰略重鎮巴赫木特，僅憑私人企業力量就攻陷一座城市。美國白宮國家安全委員會發言人柯比去年12月估計，瓦格納集團當時合共有5萬名成員身處烏克蘭作戰，分別是一萬名僱傭兵以及4萬名來自俄羅斯監獄的犯人。

普里高津今年4月投訴，其成員在巴赫木特作戰，俄方只提供所需彈藥的10%至15%；當成功奪取巴赫木特後，瓦格納集團數天後向俄羅斯正規軍移交陣地，卻在撤離路線發現地雷。普里高津指控是國防部埋下，該部門領導層試圖公開打擊他。他多次批評俄軍高層作戰不力，甚至指摘他們叛國及丟失瓦格納取得烏克蘭領土，表明不會與紹伊古簽訂合約。俄羅斯傳媒當時估計，國防部此舉旨在收服瓦格納集團。