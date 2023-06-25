俄羅斯內亂 烏戰局恐逆轉

僱傭兵反面 向莫斯科進攻 普京誓平叛 去年2月24日全面爆發的俄烏戰爭，昨天出現戲劇性的發展。俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津以國防部施襲為由，揮軍進入俄羅斯南部羅斯托夫州首府頓河畔羅斯托夫，封鎖南部軍區總部，要求與國防部長紹伊古及總參謀長格拉西莫夫會面，否則進軍莫斯科。總統普京發表電視講話，定性事件為叛國，把俄羅斯推向內戰，揚言對叛亂者採取嚴厲措施，聲言不允許國家再次分裂。

僱傭兵領袖 稱遭俄襲擊2000死 普里高津聲稱，紹伊古上周五抵達頓河畔羅斯托夫，秘密下令使用炮兵和直升機襲擊瓦格納集團在烏克蘭的後方軍營，殺死2,000人，對方之後像懦夫一樣逃離。他指瓦格納集團指揮官委員會決定制止俄羅斯軍事指揮部實施的邪惡行為，形容他們無視士兵生命，忘記何謂正義，因此向國防部發起「正義遊行」，強調不是政變。

國防部駁斥普里高津散布挑釁謠言，聯邦安全局以組織武裝叛亂罪起訴，最高判囚20年，指他是呼籲在俄羅斯領土爆發武裝內戰，背刺在烏克蘭作戰的俄軍士兵。特別軍事行動地區聯合特遣編組部隊指揮官蘇洛維金敦促僱傭兵停止行動及服從普京，稱雙方一起戰鬥、承擔風險、遭受損失及取勝，流着同樣的血，大家均是戰士。

南部州份首府失守 莫斯科戒備 普里高津沒有理會，大批僱傭兵進入接壤烏克蘭邊境的羅斯托夫州，頓河畔羅斯托夫街頭出現全副武裝的人員、裝甲車、坦克。當地是南部軍區總部，普里高津昨天現身上址，與副國防部長葉夫庫羅夫談判。他自任頓河畔羅斯托夫的俄軍總指揮，聲稱部隊擊落兩架直升機，其中一架向平民開火，另一架襲擊僱傭兵突擊隊不果。

因應形勢急轉直下，首都莫斯科部署大批軍車戒備，市面氣氛緊張。國家反恐委員會宣布在該市及莫斯科州展開反恐行動，當局加強在莫斯科以南檢查車輛，敦促民眾不要使用個人交通工具，俄軍特種兵在莫斯科州謝爾普霍夫的公路出現。中國駐俄羅斯大使館工作人員表示，目前首都地區平靜，將繼續關注羅斯托夫州情況。

與此同時，俄羅斯國家警衞軍和轄下特別用途機動單位昨天進入位於聖彼得堡的瓦格納集團總部，接管上址並帶走數名工作人員。當地傳媒報道，執法人員在普里高津辦公室附近，發現多箱藏有總值40億俄羅斯盧布（約4.19億港元）現金的箱子。

當地時間昨天上午，普京發表電視講話回應事件，他指俄羅斯正在為國家未來艱苦鬥爭，特別軍事行動期間任何恩怨應當放在一邊；俄羅斯武裝力量已經得到必要命令，消滅組織武裝暴動的人，將在羅斯托夫州採取堅決手段恢復秩序。他強調，所有對抗軍隊的人都是叛徒，並指將為了保衞國家竭盡全力，採取強而有力的行動。

普京斥責破壞俄羅斯團結的行動如同背刺所有俄羅斯人，重演1917年導致國家解體的歷史，喪失大量領土，機會主義者從中獲利。曾經為俄羅斯而戰的瓦格納英雄遭叛亂者出賣，他警告會嚴厲回應，支持叛變者將受懲罰。車臣共和國領袖卡德羅夫隨即表明完全擁護普京每一句話，認同事件是卑鄙的軍事叛變，是對國家的挑戰。

作為普京的心腹，普里高津罕有強硬回應並說不，指對方對於背叛的看法嚴重錯誤，不會應他、聯邦安全局或其他任何人的要求認罪，更稱不希望國家繼續生活在腐敗、欺騙和官僚主義之中，強調瓦格納集團是愛國者，過往和現在也為國家而戰。

俄軍加強空襲 圖阻叛軍北進 瓦格納集團正在沿着M4高速公路從俄南部前往莫斯科，截至香港時間昨天深夜，僱傭兵車隊已經進入莫斯科州；俄軍空中力量沿着該高速公路向沃羅涅日州空襲，試圖阻止僱傭兵推進；又在莫斯科一帶加強防務，包括在直通首都道路入口堆放沙包、挖掘泥士疑似設置戰壕。本報綜合報道

頓河畔羅斯托夫街頭出現裝甲車。 普里高津把矛頭指向紹伊古（左）及格拉西莫夫（右）。 瓦格納集團車隊遭俄羅斯軍隊空襲。 一批俄羅斯士兵集體向瓦格納集團投降。 執法部門封鎖莫斯科紅場。 瓦格納叛變事件地圖