便利店3瓶酒被掉包 惹恐慌

【本報綜合報道】台灣新北市新莊區一名女子上周三拿着一瓶開過的威士忌回到便利店，表示瓶內裝的並非酒，而是無色無味的透明液體。店員為她退貨後發現，店內另一瓶威士忌和一瓶白蘭地包裝盒被人拆開過。消息在網上引起恐慌，警方隨即將液體送驗，上周四證實這些透明液體為水，但毒物反應有待本周檢驗才有結果。

當地傳媒上周五報道，警方接獲通報後立即組成專案小組，扣查涉事的3瓶酒，當天送往榮民總醫院臨床毒物科、刑事局檢驗。警方表示，由於連鎖超商、總公司並未接獲恐嚇勒索電話、信件，目前榮總檢驗確認是水，暫時排除是2005年的「千面人」事件翻版。

當年「千面人」事件一死兩傷 警方調閱閉路電視畫面後，發現一名可疑男子，從本月4日開始分3天潛入店內偷取盒裝酒，並在店外置換成另一牌子的酒瓶，再放回店內酒架掩人耳目，研判是一宗盜竊案件，正在循線追查疑犯。

民眾擔心這是「千面人」事件重演，它源於「日本森永千面人事件」，台灣台中市2005年5月有模仿犯出沒，在便利店貨架的飲品內注入劇毒氰化物，藉此向生產商勒索錢財，導致一死兩傷。由於疑犯投毒完畢後都會千方百計改變造型離開現場，因此被稱為「千面人」。