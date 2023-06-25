68年歷史 白蟻蛀蝕天花坍塌 台北圓山大飯店 金龍斷頭

台灣台北市圓山大飯店屹今已經有68年歷史，惟飯店金龍廳的百年金龍上方天花板上周五因白蟻蛀蝕而坍塌，金龍頭部慘遭壓斷，被外界視為不祥徵兆。飯店當天晚上發表聲明，指金龍損壞程度不嚴重，預計一周內完成修復。

飯店表示，金龍頭部由黃銅製作，其中一爪是由鑄鐵製作，龍爪和龍身由水泥及鐵條連接，因年久腐蝕，與掉落的天花板碰撞而斷裂；至於龍尾通往龍口的噴泉管道阻塞問題，會在今次整修一併修復。多名文史專家亦曾經就金龍「金身」顏色提出意見，飯店表明會邀請各界專家探討修復方案，期待回復金龍原有風貌。

地下室藏蔣介石逃生秘道 百年金龍的前身為噴水銅龍，由日本商人館野弘六1919年將銅龍奉獻給台灣神社，至1956年遷入飯店，後來為了配合飯店改建遂於1987年鍍金。因今次事故，外界再次關注金龍廳地下室的兩條秘密通道。圓山大飯店1995年因屋頂施工引燃大火，市府事後檢查時發現兩條秘道。

台灣前官邸侍衞隊長李天鐸當年解釋，秘道是已故台灣總統蔣介石的逃生渠道之一。飯店1968年被美國雜誌評為世界十大飯店之一，但台灣外交形勢其後急劇惡化，蔣介石1973年密令修整安全通道以備不測。

地道入口位於飯店地下一樓一道不顯眼的「暗門」，可通往兩個截然不同的方向。西側秘道由鋼筋水泥建成，全長180米，直通蔣介石和夫人宋美齡的故居「士林官邸」；東側秘道全長178米，出口在北安公園，通往「七海空軍基地」。秘道出口四面均有4米至5米高的石板牆，從外看難以洞悉，因此多年來沒有被民眾發現。本報綜合報道