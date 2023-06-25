福建廠房被揭違建滿一年 未處理

【本報綜合報道】福建省福州市近日有市民投訴，倉山區建新鎮一處數千平方米的廠房一年前被認定違建，至今還未處理。倉山區城管局本月初稱，當事人拒絕配合，正在執行送達相關程序。該部門相關負責人上周三指，目前正在依法履行程序。

內地傳媒報道，涉事建築位於建新鎮百花洲路33號金山工業區福建三藝門業有限公司。市民李偉文投訴，該公司2010年前後違法建成一座高兩層的廠房，並用於經營。他曾經租用此廠房，並發現該位置屬於違建，於是實名舉報。事件曝光後，當地城管曾經拆除該公司違法搭建的頂棚等位置，但並未全部拆除違建部分。

李偉文不理解當局做法，表示「既然早就認定違建性質，為何這麼久了還在走程序」。倉山區城管局相關負責人回應指，去年5月曾經組織一次對該公司附近區域的拆除，隨後當事人不配合，去年6月亦立案推進程序，但受新冠疫情影響出現逾期。公司負責人表示，舉報人與公司有經濟糾紛才不斷舉報，房屋經鑑定並不存在安全隱患，該公司也舉步維艱，希望有關部門理解和延遲處置。