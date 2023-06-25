京或首現連續3天40℃高溫

【本報綜合報道】內地高溫天氣持續，中央氣象台昨日上午繼續發布高溫橙色預警，華北、黃淮等地持續35℃以上。首都北京、天津、河北等地同日最高氣溫40℃左右，其中北京或出現史上首次40℃「三連擊」，即連續3天出現40℃以上高溫。全國多地出現高溫天氣，本月已經有46個國家氣象站的單日最高氣溫破歷史極值。

中考生忍受酷熱應試

昨日是北京中考第一天，受暖氣團影響，當地繼續維持晴熱的天氣格局，考生需要忍受炎熱到考場應試。內地傳媒實測發現，朝陽區某地鐵站附近有共享單車座位溫度飆至79.5℃；臨近北京的河北廊坊，有市民日前發現放置室外的洗衣盆內衣服，竟然被曬至冒煙，甚至有衣服有被燒過的痕迹。