新竹洩煤氣單日15宗 大廈爆炸６人傷

【本報綜合報道】台灣新竹縣竹北市昨天早上發生多宗煤氣洩漏或爆炸起火事故，最嚴重為中正東路一幢大樓的煤氣爆炸，至傍晚造成6人受傷，包括一名16歲陳姓少年，其燒燙傷情況嚴重，燒傷面積達九成以上，當時屋內還有姊姊與母親均受輕傷，皆自行送院。新竹地檢署將主動介入偵辦，朝公共危險罪嫌方向偵辦。

人心惶惶 多區停輸氣待測

新竹縣消防局發布消息稱，竹北市陸續受理15宗煤氣洩漏案件和11宗火警報案等。中正東路有民居發生煤氣爆炸後，一度有12人受困，最終全部獲救。陳姓少年的舅父彭梓銨表示，少年是在睡夢中被炸傷，睡房牆壁也被炸至坍塌。彭梓銨強調，大樓今年才做完消防安檢，面對此次事故案件，誰也都不願意遇到，希望相關部門能盡快找到問題並處理。單日多宗氣爆事故亦引起居民人心惶惶，新竹市政府表示，經了解新竹市及竹北地區供氣系統分開，雙方供氣並不受影響，籲民眾安心。