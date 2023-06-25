銀川叫停夜市查隱患

寧夏燒烤店氣爆31死慘劇 刑拘4人 寧夏自治區銀川市富洋燒烤店燃氣爆炸事故釀成31死7傷慘劇，當地政府事後採取多項措施做好善後工作，並要求全市的燒烤、夜市必須停業，以供排查及整治安全生產隱患。與此同時，警方昨日以涉嫌重大責任事故罪，對燒烤店的老闆、股東、店長等4人採取刑事拘留強制措施，又指由於總店長及另一名工作人員擅自更換與液化氣罐相連接的減壓閥，結果引發爆炸。

內地傳媒引述銀川市餐飲烹飪協會一員工表示，目前該市大多的燒烤店均是採用液化氣爐來操作及營業，但在今次事故發生後，當地各餐飲單位陸續接獲上級管理部門通知，要求市內全部燒烤、夜市暫停經營。至於針對燃氣領域，各鄉鎮、社區對使用燃氣的餐飲場所亦同時展開排查整治，不符合條件、不積極整改問題隱患的燃氣經營者，將被嚴格取締或吊銷燃氣經營許可，並責令停業整改，從嚴監管、從重處罰。

已檢查全市1165間場所 該市有關部門回應，爆炸發生後立即啟動在全市範圍內，展開為期一個月的公共安全隱患排查整治專項行動，主要針對水電油氣、槍爆危險物品、寄遞物流、大型活動等安全風險和隱患進行檢查。全市目前已經檢查了1,165間場所，當中發現有765處安全隱患，並責令73處現場需整改，下發692份責令限期整改通知書。

此外，市政府採取多項善後措施，包括疏散附近居民，展開傷亡人員家屬心理輔導與安撫工作等。當局又把寧夏醫科大學總醫院設定為定點醫院，就本次事故傷員建立轉運收治綠色通道。應急管理部和國家衞健委亦自上周四起，調派4名臨床專家和兩名臨床專家陸續抵達當地，與當地醫療人員組成專家組制訂「一人一策」救治方案。目前6名住院傷者恢復良好，有人達到出院標準。

總店長違規引致慘劇發生 銀川市公安局昨晚通報，總店長海×（已死亡）與工作人員李×翔違反有關安全管理規定，擅自更換與液化氣罐相連接的減壓閥，導致液化氣罐中液化氣快速洩漏，繼而引發爆炸，最終釀成特別嚴重後果。本報綜合報道