兩岸國際

3雞隻下水游泳
廣西壯族自治區桂林市近日竟有3隻雞下水游泳，罕見一幕令人嘖嘖稱奇，引起熱議。有網民表示震驚：「天吶，長見識了！第一次知道雞能游泳！」影片顯示，下水游泳的雞，泳姿像鴨，在漓江游了將近30米。目擊者表示，這些雞並不是無緣無故落水，指是有蟲子飛到水裏，貪吃的牠們見狀連忙追趕，意外展現泳姿。
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