荷蘭青銅時代建築群 仿似英國巨石陣

【本報綜合報道】考古學家2017年在荷蘭中部蒂爾市（Tiel），發現一個龐大的青銅時代早期遺址。研究結果周三公布，證實遺址有約4,000年歷史，建築群經過精心建造，與太陽、行星或恆星對齊，最大土丘用作太陽曆，作用類似英國的巨石陣。遺址所在的蒂爾市，位於鹿特丹以東約70公里。面積至少有3個足球場，並由泥土及木頭建造而成。

聖殿慶祝節日 百萬件文物出土

遺址內有多個墓穴，考古學家在一個陽光可直射入口的墓穴中發現祭品，包括動物骨骼，人類頭骨以及銅製長矛頭等。聲明指，聖殿是一個非常重要的地方，古人在此慶祝一年中的特殊日子，舉行儀式並埋葬死者，相信使用長達800年。考古學家還在遺址內發現荷蘭有史以來最古老的玻璃珠，它是一名女子的陪葬品，分析證明它來自美索不達米亞（今伊拉克）。經過長達6年考古，掘出100萬件文物，橫跨石器時代、青銅時代、鐵器時代、羅馬帝國時代及中世紀。考古工作結束後，遺址將會重新覆蓋施工，部分文物移蒂爾市博物館及荷蘭國家文物博物館展出。