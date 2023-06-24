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非洲蝸牛氾濫 佛州倡隔離
美國佛羅里達州政府周二宣布，因應布勞沃德縣近日出現一種外來非洲大蝸牛，下令隔離受影響社區，民眾不得攜帶植物及土壤等可能含有蝸牛卵物品進出，防止蝸牛威脅農業，同時嚴防蝸牛寄生蟲引發人類腦膜炎。成年非洲大蝸牛可以生長至20厘米，被列入「世界百大外來入侵種名單」。（綜合報道）
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